Instagram, dünya çapında en iyi içerik üreticilerini ödüllendirecek

Sosyal medya devi Instagram, platformundaki en iyi içerik üreticilerini onurlandırmayı amaçlayan "Ring" (Yüzük) adlı yeni bir ödül programı duyurdu.

Bu girişim, yaratıcı çalışmalarıyla kültürel değişimi yönlendiren ve sınırları zorlayanları takdir etme çabasının bir parçası.

JÜRİDE SPIKE LEE VE MARQUES BROWNLEE GİBİ İSİMLER VAR

Ödülün jüri heyetinde Instagram'ın patronu Adam Mosseri, yönetmen Spike Lee, tasarımcı Marc Jacobs ve YouTuber Marques Brownlee gibi önemli isimler yer alıyor. İlk 25 kazananın gelecek hafta ödüllendirileceği açıklandı.

Her kazanan, özel olarak tasarlanmış bir altın yüzük ve Instagram profilinde görüntülenecek dijital bir altın yüzükle ödüllendirilecek.

Ayrıca kazananlar, akış gönderileri için kendilerine özel bir "Beğen" düğmesi de oluşturabilecekler.

"Ring" ödülünün lansmanı, Meta'nın son yıllarda Reels bonusları gibi içerik üretici ödeme programlarını azaltmasıyla aynı döneme denk geliyor.

İçerik üreticilerinin 2024'te marka anlaşmalarında yüzde 52'lik bir düşüş yaşadığı bir dönemde gelen bu hamle, dikkat çekiyor.

Instagram, bu sembolik ödül programı aracılığıyla en yaratıcı kullanıcılarını takdir etmeye ve kutlamaya kararlı olduğunu belirtiyor.