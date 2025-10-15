Instagram, genç kullanıcılarını korumak için yeni bir önlem duyurdu

Sosyal medya devi Instagram'ın ana şirketi Meta, platformdaki genç kullanıcıları korumak amacıyla yeni bir önlem hayata geçirdi.

Şirket, PG-13 film derecelendirme sisteminin değiştirilmiş bir versiyonunu sunarak ebeveynlere daha fazla kontrol sağlamayı hedefliyor.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE OTOMATİK "13+" AYARI

Yeni kurallar kapsamında, 18 yaşın altındaki tüm kullanıcılar otomatik olarak "13+" ayarına geçirilecek. Bu yeni ayar, mevcut kısıtlamalardan daha katı önlemler getirecek.

Mevcut sistem cinsel içerikli görselleri ve tütün gibi yetişkinlere yönelik içerikleri kısıtlarken, güncellenmiş kurallar ayrıca küfür, tehlikeli hareketler ve "zararlı" davranışları teşvik edebilecek içerikleri de gizleyecek veya önermeyecek. "Alkol" gibi arama terimleri de engellenecek.

KARAR TARTIŞMALARIN ARDINDAN GELDİ

Bu karar, eski bir Meta mühendisinin, Instagram'ın yeni güvenlik araçlarının yüzde 64'ünün etkisiz olduğunu tespit eden bir çalışmasının ardından geldi.

Ancak Meta, bu bulguları reddederek ebeveynlerin elinde güçlü kontrol araçları olduğunu savunuyor.

Güncellenen 13+ yaş sınırı, ilk olarak ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da kullanıma sunulacak. Sistemin gelecek yılın başlarında ise Avrupa ve ötesine yayılması planlanıyor.