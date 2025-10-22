Instagram kullanımı gençlerde yeme bozukluğu sorunlarıyla bağlantılı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meta'nın 1.149 genç üzerinde yürüttüğü dahili araştırma, Instagram kullanımı ile ergenlerdeki yeme bozukluğu sorunları arasındaki endişe verici bir bağlantıyı ortaya çıkardı.

Çalışma, beden memnuniyetsizliği yaşayan gençlerin gördüğü içerik türleri arasında belirgin bir ilişki olduğunu vurguladı.

VÜCUDUNDAN MEMNUN OLMAYANLARA FARKLI İÇERİK

Araştırma, bedenlerinden memnun olmadığını bildiren kullanıcıların göğüs, kalça veya uyluk gibi bölgeleri sergileyen gönderilere daha fazla maruz kaldığını belirledi. Bu içeriklerin "açıkça yargılayıcı" ve olumsuz beden imajıyla ilgili olduğu tespit edildi.

INSTAGRAM İÇERİK EŞİTSİZLİĞİ

Çalışmanın en çarpıcı bulgusu ise içerik eşitsizliği oldu. Bedenleri hakkında sık sık kötü hisseden gençlerin platformda gördüklerinin yüzde 10,5'i "yeme bozukluğuyla ilişkili içerikler" iken, bu oran diğer gençler arasında sadece yüzde 3,3'tü.

Ayrıca, kendileri hakkında olumsuz duygular bildiren gençler, "yetişkin temalar" ve "zarar" olarak sınıflandırılan kışkırtıcı içeriklere de (Yüzde 27'ye karşı yüzde 13,6) neredeyse iki kat daha fazla maruz kaldı.

META'NIN TARAMA ARAÇLARI BAŞARISIZ

Araştırma, Meta'nın potansiyel zararlı içerikleri tespit etmek için tasarladığı tarama araçlarının, gençler için "hassas" olabilecek içeriğin yüzde 98,5'ini tespit edemediğini de ortaya koydu.

Meta sözcüsü ise bu araştırmanın, platformu gençler için daha güvenli hale getirme kararlılıklarını gösterdiğini belirtti.