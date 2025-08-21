Instagram Reels videolarına yeni özellik: Yapay zeka destekli dublaj

Meta, Instagram ve Facebook'taki Reels videoları için dil bariyerlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni bir yapay zekâ destekli özellik yayınladı.

Bu yeni araç, videoların otomatik olarak başka bir dile çevirmeyi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda konuşan kişinin ağız hareketlerini de çevrilen dile göre düzenliyor.

ÖZELLİK NASIL ÇALIŞIYOR

İçerik üreticileri, Reels videosu yüklerken yeni dublaj bölümünden hedef dili seçerek çeviri işlemini Meta AI platformunda yaptırabilecek.

İzleyiciler ise kendi varsayılan dillerinde videoyu otomatik olarak dublajlı bir şekilde görecek ve çevrilmiş videolarda özel bir etiket yer alacak.

ŞİMDİLİK SINIRLI KULLANIM

Bu çığır açan özellik, şimdilik sadece İngilizce ve İspanyolca dilleri arasında çalışıyor. Ayrıca şu an için sadece ABD'deki belirli Facebook ve Instagram hesaplarında test ediliyor.

Meta'nın bu hamlesi, özellikle uluslararası kitleye ulaşmak isteyen içerik üreticileri için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Özelliğin gelecekte daha fazla dil ve bölge için genişletilmesi bekleniyor.