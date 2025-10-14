Instagram resmen duyurdu: Merakla beklenen TV uygulaması geliyor

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ın başındaki isim Adam Mosseri, platformun kendi televizyon uygulaması üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu.

Bu hamle, şirketin video içeriklerine daha fazla odaklanma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

AMAÇ YOUTUBE'A RAKİP OLMAK

Instagram, hem kısa hem de uzun formattaki Reels videolarını daha fazla insana ulaştırmak için TV uygulaması için kolları sıvadı.

Şirket, bu şekilde televizyon pazarında hakimiyeti bulunan YouTube’a rakip olmayı hedefliyor.

Mosseri, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, "Eğer bu tarz platformların tüketim alışkanlıkları televizyonlara da kayıyorsa, kendilerinin de bunu yapması gerektiğini" belirtti.

HENÜZ "KEŞİF" AŞAMASINDA

Instagram patronu, şirketin şu anda bir TV uygulamasını "keşfettiğini" ancak henüz duyurulacak kesin bir şey olmadığını da söyledi.

Mosseri, aslında böyle bir uygulamanın yıllar önce geliştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Aylık 3 milyar kullanıcıya sahip olan Instagram'ın, Reels ile artan video popülerliği göz önüne alındığında, bir TV uygulamasının da başarılı olma potansiyeli yüksek görülüyor.