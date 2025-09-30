Instagram tasarımı değişiyor: Reels videoları ön planda olacak

Sosyal medya devi Instagram, kullanıcıların uygulamaya girer girmez Reels videolarıyla karşılaşacağı yeni bir arayüzü, Hindistan ve Güney Kore’de test etmeye başladı.

Bu yeni Reels odaklı deneyim, kullanıcıların platformla daha fazla etkileşime girmesini sağlamayı amaçlıyor.

UYGULAMA AÇILIR AÇILMAZ REELS VİDEOLARI VAR

Test edilen yeni arayüzde kullanıcılar, Instagram’ı açtıklarında artık doğrudan Reels videolarını izlemeye başlayacak.

Hikayeler ise kolay erişim için yine ekranın en üst kısmında yer almaya devam edecek.

BASİTLEŞTİRİLMİŞ YENİ GEZİNME ÇUBUĞU

Instagram, bu yeni deneyimin yanı sıra gezinmeyi kolaylaştıracak bir düzenleme de getiriyor.

Direkt Mesajlar (DM), daha kolay erişim için gezinme çubuğunun ortasına taşınırken, Reels ikonu ikinci sekmeye alınacak.

Ayrıca, kullanıcıların takip ettikleri hesapların paylaşımlarını farklı şekillerde görmelerini sağlayacak yeni bir "Takip Edilenler" sekmesi de test ediliyor.

Bu sekme, "Tümü", "Arkadaşlar" ve "En son" gibi alt kategoriler sunacak.