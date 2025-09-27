Instagram ve Facebook'ta ücretli abonelik dönemi başlıyor

Meta, Facebook ve Instagram’da reklamsız abonelik dönemini başlatıyor.
Kullanıcılar ister ücret ödeyerek reklamsız deneyim yaşayacak, ister ücretsiz devam edip reklamlarla karşılaşacak.
AYLIK 222 TL
Önümüzdeki haftalardan itibaren uygulanmaya başlayacak sistemde, iOS ve Android kullanıcıları aylık 3,99 pound (yaklaşık 222 TL), web üzerinden abone olanlar ise aylık 2,99 pound (yaklaşık 166 TL) ödeyerek reklamsız bir deneyim yaşayacak.
Abonelik satın almayan kullanıcılar, uygulamaları ücretsiz şekilde kullanmaya devam edebilecek ancak reklamlarla karşılaşmayı sürdürecek.
KULLANICI TERCİHİ ÖN PLANDA
Meta, abonelik sistemine geçen kullanıcıların verilerinin kişiselleştirme amacıyla işlenmeye devam edeceğini, fakat reklam gösteriminde kullanılmayacağını vurguladı.
Yeni düzenlemeyle birlikte kullanıcılar, reklam tercihlerine kendileri karar verebilecek.
Böylece isteyenler ücretli abonelikle reklamsız bir deneyim elde ederken, isteyenler ücretsiz fakat reklamlı kullanımı tercih edebilecek.