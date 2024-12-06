Instagram, yayın kanalları için yeni özelliklerini duyurdu

Haber Merkezi

Instagram, içerik üreticilerinin takipçileriyle daha etkili iletişim kurmasını sağlayan yayın kanallarını geliştirmeye devam ediyor.

Yeni güncellemeyle birlikte yayın kanallarına "yanıtlar", "istemler" ve "içgörüler" gibi özellikler ekleniyor.

YAYIN KANALLARINDA YENİ DÖNEM

Yayın kanalları, içerik üreticilerinin takipçileriyle doğrudan etkileşim kurması için popüler bir yöntem haline geldi.

Ancak, şimdiye kadar takipçiler sadece mesajları beğenebiliyor ve tepki verebiliyordu. Yeni güncellemeyle birlikte bu durum değişiyor.

Instagram, yayın kanallarına üç önemli özellik ekliyor:

Yanıtlar: Takipçiler, içerik üreticilerinin mesajlarına yanıt verebilecek ve birbirleriyle etkileşim kurabilecek.

İstemler: İçerik üreticileri, soru-cevaplar ve anketler aracılığıyla takipçilerinin katılımını sağlayabilecek.

İçgörüler: İçerik üreticileri, yayın kanallarının performansını takip edebilecek ve içerik stratejilerini optimize edebilecek.

NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR

Yayın kanallarında yanıtları etkinleştirmek için kanal ayarlarından "Üyelerin mesajlara yanıt vermesine izin ver" seçeneği aktif hale getirilmeli. İstemler ise "+" menüsünden "İstem" seçilerek oluşturulabilirsiniz.

Yeni güncellemeyle birlikte içerik üreticileri, toplam etkileşim sayısı, hikaye paylaşımları ve anket oyları gibi metrikleri takip ederek yayın kanallarının performansını analiz edebilecek.