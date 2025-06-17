Instagram yeni repost özelliğini test ediyor

Haber Merkezi

Instagram, kullanıcıların uzun zamandır beklediği ve Twitter'ın (X) "Retweet" özelliğine benzer bir "repost" (yeniden yayınlama) özelliğini test ettiğini doğruladı.

İlk olarak 2022'de üzerinde çalışıldığı görülen bu özellik, platformdaki içerik paylaşım dinamiklerini değiştirebilir.

Yeni Instagram repost özelliği, kullanıcıların beğendikleri bir gönderiyi, ekran görüntüsü almak veya üçüncü taraf uygulamalar kullanmak gibi zahmetli yöntemlere başvurmaksızın, doğrudan kendi ana akışlarında paylaşmalarına olanak tanıyacak.

Bu, ilgi çekici içeriklerin daha kolay ve hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayacak.

Ancak bu özellik kullanıcılardan karışık tepkiler aldı. Bazıları kolay paylaşım imkanını memnuniyetle karşılarken, bazıları ise zaten oldukça yoğun olan ana akışın daha da karmaşık hale geleceğinden endişe ediyor.

Bu yeni özelliğin en çok içerik üreticilerine fayda sağlaması bekleniyor. İçeriklerinin başkaları tarafından kolayca yeniden paylaşılması, onların platformdaki erişimlerini ve görünürlüklerini artırmak için ek bir araç sunacak.

Ayrıca, bu resmi özellik sayesinde, içerikleri yeniden paylaşıldığında orijinal gönderi sahibinin otomatik olarak etiketlenmesi ve hak ettiği değeri alması sağlanacak. Bu, platformdaki "kaynak göstermeden paylaşım" sorununun çözümüne yardımcı olabilir.