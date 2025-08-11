Instagram'a gelen yeni özellik ortalığı karıştırdı: Kullanıcılardan büyük tepki var

Sosyal medya devi Instagram, Snapchat'tekine benzer şekilde anlık konum paylaşımına olanak tanıyan yeni "Arkadaş Haritası" özelliği, kullanıcılar arasında büyük bir gizlilik endişesine yol açtı.

Bazı kullanıcılar, konumlarının bilgileri olmadan ifşa edildiğini belirterek özelliğe tepki gösterdi.

INSTAGRAM: "ÖZELLİK VARSAYILAN OLARAK KAPALI"

Tepkilerin ardından bir açıklama yapan Instagram'ın başkanı Adam Mosseri, konum paylaşımının "varsayılan olarak kapalı" olduğunu ve kullanıcıların bunu aktif hale getirmesi gerektiğini vurguladı.

Mosseri, kullanıcıların konumlarını yalnızca seçtikleri kişilerle paylaşabileceğini de ekledi.

KULLANICILAR TEPKİLİ

Ancak Mosseri'nin açıklaması, birçok kullanıcının yaşadığı deneyimle çelişiyor gibi görünüyor.

TikTok'ta viral olan uyarılarda, bazı kullanıcılar özelliğin kendiliğinden açık olduğunu ve "ev adresimin tüm takipçilerimin görebileceği şekilde göründüğünü" belirterek tehlikeye dikkat çekti.

ABD Senatörleri Marsha Blackburn ve Richard Blumenthal, güvenlik endişeleri nedeniyle Meta'dan bu özelliği yeniden değerlendirmesini istedi.

Bazı kullanıcılar, hiçbir şey açmadan haritada eski gönderilerin görünmesinden dolayı kafaları karıştı.

Instagram'ın başındaki Adam Mosseri, daha önce konum etiketlediyseniz bunun olabileceğini açıkladı.