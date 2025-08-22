Instagram'a yeni özellik: Reels videoları birbirine bağlanacak

Instagram, içerik üreticilerinin ve izleyicilerin deneyimini geliştirmek için yeni bir özellik yayınladı.

Bu yeni özellik, artık birden fazla Reels videosunun birbiriyle seri halinde bağlanabilmesini mümkün kılıyor.

İÇERİKLERİ TAKİP ETMEK KOLAYLAŞTI

Özellikle hikayelerini birkaç videoda anlatan içerik üreticileri için bu özellik büyük kolaylık sağlıyor.

İzleyiciler, farklı bölümleri aramak veya kaydırmak zorunda kalmadan, Reels videosunun sol alt köşesinde beliren yeni bir düğme ile serinin bir sonraki videosuna geçebiliyor.

NASIL KULLANILIYOR

İçerik üreticileri bu yeni özelliği, video paylaşırken altyazı bölümünden veya daha önce paylaşılan Reels'in menüsünden etkinleştirebiliyor.

Bu çok yönlülük, özelliği yalnızca hikaye anlatımı için değil, aynı zamanda benzer konulu içerikleri gruplamak için de değerli hale getiriyor.