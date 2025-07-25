Intel, 2025'te toplam 24 bin kişiyi işten çıkaracak

Bir zamanların çip devi Intel, yapay zeka alanında geride kalmasının ardından girdiği mali darboğazdan çıkmak için radikal kararlar almaya devam ediyor.

Şirket, ikinci çeyrek mali toplantısında 2025 sonuna kadar toplam 24 bin çalışanla yollarını ayıracağını açıkladı.

AVRUPA'DAKİ DEV YATIRIMLAR RAFA KALKTI

Bu küçülme planı kapsamında Intel, Almanya'da 3 bin kişiye istihdam sağlayacak mega fabrikalar ve Polonya'da 2 bin kişiyi çalıştıracak montaj tesisi projelerinden vazgeçtiğini duyurdu.

Ayrıca Kosta Rika'daki operasyonlarının da sonlandırılacağı belirtildi.

ZARAR BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Alınan tüm bu sert önlemlere rağmen şirketin mali tablosu düzelmiyor. Intel, son üç ayda 12,9 milyar dolar gelir elde ederken 2,9 milyar dolarlık zarar bildirdi.