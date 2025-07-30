İnternet olmadan mesajlaşma deneyimi: Bitchat uygulaması yayınlandı

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in geçtiğimiz haftalarda duyurduğu merkeziyetsiz mesajlaşma platformu Bitchat, Android'den sonra şimdi de iPhone kullanıcıları için App Store'da yerini aldı.

Uygulama, Türkiye'deki kullanıcılar tarafından da indirilebiliyor.

BLUETOOTH İLE 300 METREYE KADAR MESAJLAŞMA

Bitchat, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan, Bluetooth teknolojisi üzerinden çalışıyor.

Bu sayede kullanıcılar, 300 metreyi aşabilen mesafelerde birbirleriyle güvenli bir şekilde mesajlaşabiliyor, bu da onu özellikle internetin olmadığı felaket bölgeleri için değerli kılıyor.

GÜVENLİK ODAKLI ÖZELLİKLER

Uçtan uca şifreleme sunan uygulama, aynı zamanda dikkat çekici güvenlik özelliklerine sahip.

Bunlar arasında şifre korumalı özel odalar ve üç tıklamayla tüm verileri silebilen "panik modu" gibi seçenekler yer alıyor.