iOS 16 güncellemesi alacak iPhone modelleri

Yeni sızıntılara göre, Apple'ın bir sonraki işletim sistemi iOS 16'yı alacak telefonlar belli oldu.

Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, geçtiğimiz eylül ayında kullanıma sunulmuştu.

iPhone'lara birçok yeni özellik sunan güncelleme, önümüzdeki eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 14 serisiyle birlikte yerini iOS 16'ya bırakacak.

Yeni güncellemenin tanıtılmasına aylar var, ancak şimdiden bazı iddialar ortaya atılmaya başlandı.

iOS 16 ALACAK iPHONE MODELLERİ

Yeni sızdırılan bilgilere göre, iOS 16 ile birlikte artık iPhone 6 modellerine destek verilmeyecek. Ayrıca birinci nesil iPhone SE de destek almayacak.

iOS 16 güncellemesi alacağı belirtilen iPhone modelleri ise şöyle:

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE (2020)

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

Ayrıca iOS 16 ile birlikte görücüye çıkması beklenen iPadOS 16'nın da iPad mini 4, iPad Air 2, iPad (5. nesil), iPad Pro (2015) gibi iPad cihazlara yüklenemeyeceği öne sürülüyor.