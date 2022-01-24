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- iOS 16 güncellemesi alacak iPhone modelleri
iOS 16 güncellemesi alacak iPhone modelleri
- Haber Merkezi
- 24.01.2022 - 15:30
Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, geçtiğimiz eylül ayında kullanıma sunulmuştu.
iPhone'lara birçok yeni özellik sunan güncelleme, önümüzdeki eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 14 serisiyle birlikte yerini iOS 16'ya bırakacak.
Yeni güncellemenin tanıtılmasına aylar var, ancak şimdiden bazı iddialar ortaya atılmaya başlandı.
iOS 16 ALACAK iPHONE MODELLERİ
Yeni sızdırılan bilgilere göre, iOS 16 ile birlikte artık iPhone 6 modellerine destek verilmeyecek. Ayrıca birinci nesil iPhone SE de destek almayacak.
iOS 16 güncellemesi alacağı belirtilen iPhone modelleri ise şöyle:
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 Mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 Mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone SE (2020)
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
Ayrıca iOS 16 ile birlikte görücüye çıkması beklenen iPadOS 16'nın da iPad mini 4, iPad Air 2, iPad (5. nesil), iPad Pro (2015) gibi iPad cihazlara yüklenemeyeceği öne sürülüyor.