iOS 18.2.1 güncellemesinin ne zaman yayınlanacağı ortaya çıktı

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Apple, iOS 18.2'nin ardından iOS 18.3 beta sürümünü yayınlamıştı. Ancak, iOS 18.2'de bazı hatalar ve güvenlik açıkları tespit edildi.

Apple, bu sorunları gidermek için iOS 18.2.1 güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor.

iOS 18.2.1 NE ZAMAN GELECEK

iOS 18.2.1 güncellemesinin, ocak ayının ikinci haftasında yayınlanması bekleniyor. Güncelleme, 22C161 yapı numarasını taşıyacak.

iOS 18.2.1'İN İÇERİĞİ

iOS 18.2.1, küçük bir güncelleme olacak ve hata düzeltmeleri ile güvenlik açıklarını kapatmaya odaklanacak.

iOS 18.3 beta sürümü, şu anda test aşamasında. iOS 18.3'ün kararlı sürümünün ise Ocak ayı sonunda yayınlanması bekleniyor.

iOS 18.3 BETA PROGRAMINA NASIL KATILINIR

iOS 18.3 beta programına katılmak için beta.apple.com adresini ziyaret edebilir veya Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme > Beta Güncellemeleri bölümünden iOS 18 Geliştirici Beta'yı seçebilirsiniz.