iOS 18.5 güncellemesi iPhone'larda birçok soruna yol açtı

Haber Merkezi

Apple'ın son iOS 18.5 güncellemesi, iPhone kullanıcılarını zor durumda bırakarak birçok sorunu beraberinde getirdi.

Özellikle ekranın dokunmatik hassasiyetinde yaşanan aksaklıklar, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.

Bu sorunlar, Apple'ı yakın zamanda iOS 18.5.1 gibi bir ara güncelleme yayınlamaya itebilir.

iOS 18.5 GÜNCELLEMESİNİN YARATTIĞI PROBLEMLER

Güncelleme sonrası bazı iPhone 15 Pro Max kullanıcıları, uygulamalardan çıkış yaparken veya belirli arayüz elementlerine dokunurken sorunlar yaşadıklarını belirtiyor.

Bir iPhone kullanıcısı, pil ömründe önemli bir değişiklik görmese de ekranın zaman zaman dokunmaya yanıt vermemesinden şikayetçi. Bu durum, günlük kullanımda ciddi aksaklıklara neden oluyor.

AŞIRI ISINMA VE PERFORMANS DÜŞÜŞÜ

iOS 18.5 güncellemesiyle birlikte iPhone'larda yaşanan aşırı ısınma şikayetleri de artış gösterdi. Bazı kullanıcılar pil ömründe bir değişim olmadığını belirtirken, diğerleri hem pil ömründe düşüş hem de genel performans düşüşleri yaşadıklarını dile getiriyor.

Kaybolan simgeler ve gecikmeli performans gibi diğer hatalar da kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Tüm bu yaygın sorunlar, Apple'ın hızla bir çözüm bulmasını gerektiriyor. Özellikle dokunmatik ekran ve performans sorunlarının yaygınlığı, şirketin iOS 18.5.1 adı altında acil bir yama yayınlama olasılığını güçlendiriyor. Kullanıcılar, bu yeni güncellemenin yaşanan tüm hataları ortadan kaldırmasını bekliyor.