iOS 26 Beta 5 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Apple, merakla beklenen iOS 26 güncellemesi için geliştiricilere yönelik beşinci beta sürümünü yayınladı.

Bu yeni sürüm, bir dizi görsel yenilik getirirken, Apple'ın önceki betalardaki bazı tartışmalı değişikliklerden geri adım attığını da gösteriyor.

GÖRSEL YENİLİKLER VE DÜZENLEMELER

Yeni beta, Kilit Ekranı'nda beliren yeni bir animasyon, Paylaşım menüsünde yenilenmiş bir AirDrop simgesi ve düşük pil uyarısı için yeni bir bildirim stili gibi görsel değişiklikler içeriyor. Artık düşük pil bildirimi daha modern bir tasarımla sunuluyor.

Ayrıca, çok konuşulan "Liquid Glass" tasarımının Ana Ekran düzenleme düğmelerinde de kullanılmaya başlandığı görülüyor.

KULLANICI ŞİKAYETLERİNE YANIT GELDİ

Apple, bu sürümle birlikte kullanıcıların şikayetlerini de dikkate almış görünüyor; Mail uygulamasında birden fazla e-postayı seçmek için kullanılan "Seç" düğmesi geri getirildi.

Kamera uygulamasında ise çekim modları arasında geçiş yapmak için kaydırma yönünü tersine çevirmeye yarayan yeni bir ayar eklendi.