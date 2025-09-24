iOS 26 ile iPhone'lara 2 yeni güvenlik özelliği gelecek

Apple'ın yakında yayınlanacak olan iOS 26 güncellemesinin yeni sürümü birlikte, iPhone'ların güvenlik sisteminde iki önemli yeniliğin geleceği ortaya çıktı.

Beta sürümünün kodlarında keşfedilen bu özellikler, güvenlik güncellemelerinin yüklenme şeklini kökten değiştirecek.

GÜVENLİK YAMALARI ARKA PLANDA OTOMATİK YÜKLENECEK

Kodlarda "Background Security Improvements" adıyla görülen ilk özellik, kritik güvenlik yamalarının artık arka planda otomatik olarak yüklenmesini sağlayacak.

Bu sistem sayesinde, kullanıcıların manuel olarak bir güncelleme yapmasına gerek kalmayacak.

Apple, daha önce 2023'te "Rapid Security Responses" sistemini devreye almıştı ancak bu sistem yine de kullanıcıların güncellemeyi manuel olarak yüklemesini gerektiriyordu.

CİHAZI YENİDEN BAŞLATMA ZORUNLULUĞU KALKIYOR

9to5Mac tarafından fark edilen ikinci büyük yenilik ise Apple’ın bazı kritik güvenlik bileşenlerini artık cihazı yeniden başlatmaya gerek kalmadan güncelleyebilecek olması.

Bu iki sistemin hayata geçmesi durumunda, Apple yeni bir güvenlik yaması yayınladığı anda, iOS 26 yüklü iPhone'lar kullanıcıdan hiçbir onay beklemeden ve yeniden başlatma gerektirmeden otomatik olarak korunacak.