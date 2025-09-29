iOS 26.0.1 güncellemesi ile iPhone 17 sorunları çözülecek

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 26, özellikle iPhone 17 sahipleri için bazı can sıkıcı sorunlarla birlikte geldi.

Apple'ın, bu hataları giderecek olan ilk ara güncelleme iOS 26.0.1'i yakında yayınlaması bekleniyor.

IPHONE 17'DE YAŞANAN BAĞLANTI VE KAMERA SORUNLARI

Kullanıcı raporlarına göre, iOS 26 yüklü iPhone 17'lerde WiFi, Bluetooth ve CarPlay bağlantılarında tutarsızlıklar yaşanıyor.

Özellikle iPhone Air ve iPhone 17 Pro kullanıcılarının yeni sürümden pek memnun olmadığı belirtiliyor.

Şikayetler arasında, telefon kilidi açıldıktan sonra düzelen kısa süreli Wi-Fi kesintileri, kablosuz CarPlay'i etkileyen kopmalar ve Kamera uygulamasında hissedilir takılmalar yer alıyor.

ÇÖZÜM IOS 26.0.1 İLE GELECEK

Apple'ın bu sorunları çözmek için hazırladığı iOS 26.0.1 güncellemesini yakında tüm kullanıcılar için yayınlaması bekleniyor.

Şirket aynı zamanda, Apple Intelligence için Türkçe dil desteği gibi daha büyük yenilikler getirecek olan iOS 26.1 sürümünü de beta programındaki kullanıcılarla test etmeye devam ediyor.