iOS 26.0.1 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

Apple, iki hafta önce yayınladığı iOS 26'nın ardından ilk hata düzeltme güncellemesini kullanıma sundu.

iOS 26.0.1 ve iPadOS 26.0.1 güncellemeleri, özellikle yeni iPhone 17 modellerinde karşılaşılan çeşitli sorunları gidermeye odaklanıyor.

IPHONE 17 MODELLERİNDEKİ BAĞLANTI SORUNLARI GİDERİLDİ

Güncelleme notlarına göre iOS 26.0.1, iPhone 17, iPhone Air ve iPhone 17 Pro modellerinde yaşanan aralıklı WiFi ve Bluetooth bağlantı kesintilerini düzeltiyor.

Ayrıca, az sayıda kullanıcının iOS 26’ya güncelledikten sonra yaşadığı hücresel ağa bağlanamama sorunu da giderildi.

KAMERA VE ARAYÜZ HATALARI DÜZELTİLDİ

Yeni güncelleme, belirli ışık koşullarında iPhone 17 serisiyle çekilen fotoğraflarda ortaya çıkan beklenmedik bozukluklara neden olan bir hatayı da gideriyor.

Özel bir renk tonu eklendikten sonra uygulama simgelerinin boş görünmesi sorunu da çözülen hatalar arasında.

Apple ayrıca, iOS 26.0.1'e güncelleme yapamayan ve hala eski sürümde olan kullanıcılar için de iOS 18.7.1 güncellemesini yayınladı.