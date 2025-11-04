iOS 26.1 güncellemesi yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

- Apple, iOS 26.1 güncellemesini yayınladı ve bu güncelleme Türk kullanıcılar için Apple Intelligence'a Türkçe dil desteği sağlıyor.
- Yeni güncelleme, çeşitli hata düzeltmeleri ve arayüz yeniliklerini içeriyor.
- Kullanıcılar, Liquid Glass arayüzünde mat seçeneklere sahip olup, kilit ekranı kamera kısayolunu devre dışı bırakabilecekler.
Apple, özellikle Türkiye'deki kullanıcılar tarafından beklenen yeni iOS 26.1 güncellemesini geçtiğimiz saatlerde yayınladı.
Bu yeni güncelleme ile birlikte Apple Intelligence yapay zeka özellikleri artık Türkçe olarak kullanılabiliyor.
İOS 26.1 İLE GELEN DİĞER YENİLİKLER
Güncelleme, Türkçe dil desteğinin yanı sıra çok sayıda hata düzeltmesi ve bazı arayüz yeniliklerini de içeriyor.
Kullanıcılar artık Liquid Glass arayüzünü daha mat kullanma seçeneğine sahip oldu.
Ayarlar > Ekran ve Parlaklık > Liquid Glass menüsüne eklenen "Clear" ve "Tinted" seçenekleriyle arayüz özelleştirilebiliyor.
Ayrıca kilit ekranında sola kaydırarak kamerayı açma özelliği de artık Ayarlar menüsünden devre dışı bırakılabilecek.
GÜNCELLEME NASIL YÜKLENİR
Apple Intelligence'ı Türkçe kullanmanıza olanak tanıyan iOS 26.1 güncellemesi, Ayarlar uygulamasındaki Yazılım Güncellemesi kısmından hemen kurulabilir.