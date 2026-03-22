iOS 26.4 ile iPhone'lara gelen tüm yenilikler

Apple, iPhone cihazlar için en yeni yazılım sürümü olan iOS 26.4'ü kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Şirket tarafından yayınlanan ilk sürüm adayı yapısı, bu güncellemeyle gelecek olan kapsamlı yenilikleri gözler önüne serdi.

APPLE MUSIC İÇİN ÖNEMLİ GELİŞTİRMELER

Yeni güncellemeyle birlikte Apple Music platformuna kullanıcının isteklerine göre özel çalma listeleri oluşturan Playlist Playground özelliği ekleniyor.

Ayrıca yeni Konserler özelliği sayesinde kullanıcılar, dinleme alışkanlıklarına uygun yeni sanatçıları ve kütüphanelerindeki müzisyenlerin yerel konserlerini kolayca keşfedebilecek.

ÇEVRİMDIŞI MÜZİK TANIMA VE YENİ WİDGET DESTEĞİ

Kontrol Merkezi'ne eklenen Çevrimdışı Müzik Tanıma özelliği, internet bağlantısı olmasa bile şarkıları algılayarak cihaz çevrimiçi olduğunda sonuçları otomatik olarak gösteriyor.

Uyku, rahatlama ve verimlilik gibi temalara özel hazırlanan Ortam Müziği widget'ı ise çalma listelerini doğrudan Ana Ekran'a taşıyor.

ERİŞİLEBİLİRLİK VE YENİ EMOJİLER

Erişilebilirlik tarafında, dokunma anındaki parlak flaşları azaltan ve ekran hareketlerine duyarlı kullanıcılar için animasyonları kısıtlayan yeni ayarlar sunuluyor.

Aynı zamanda klavyeye orka, trombon, heyelan ve bale dansçısı gibi sekiz yeni emoji daha ekleniyor.

FREEFORM VE AİLE PAYLAŞIMINDAKİ DİĞER YENİLİKLER

iOS 26.4 güncellemesi, Freeform uygulamasına gelişmiş görüntü düzenleme araçları ve premium bir içerik kütüphanesi kazandırıyor.

Aile Paylaşımı gruplarındaki yetişkin üyeler ise artık aile düzenleyicisine bağlı kalmadan kendi ödeme yöntemleriyle bağımsız alışveriş yapabilecek.