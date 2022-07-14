iOS ve Android'e eklenecek 20 yeni emoji

Unicode'un Emoji 15.0 kütüphanesine eklenecek emojiler belli oldu. İşte önümüzdeki dönemde iOS ve Android kullanıcılarına sunulacak yeni emojiler.

Duygularımızı ifade etmek için mesajlaşırken sık sık kullandığımız emojiler, neredeyse farklı bir dil haline geldi.

Her geçen gün artan sayılarıyla hemen hemen her duygu ve düşünceyi ifade eden emojiler, son birkaç yıldır daha fazla kullanılmaya başlandı.

Emoji 15.0 güncellemesi ile birlikte önümüzdeki dönemde iOS ve Android işletim sistemine 20 yeni emoji eklenecek.

Pembe kalp, titreyen surat, karga, eşek ve kablosuz ağ işareti gibi yeni emojiler, gelecek aylarda kullanıma sunulacak.

iOS ve Android kullanıcılarına sunulacak 20 emoji şu şekilde:



Emoji 15.0 kütüphanesinin final sürümü Eylül 2022’de duyurulacak. Bu nedenle, o tarihe kadar yukarıdaki emojilerde ufak çaplı değişiklikler yaşanabilir.

Önce Android'e gelecek

Yeni emojiler ilk olarak Google tarafından kullanıma sunulacak. 2022’in sonunda Android 13 işletim sistemine ve Google’ın kendi platformlarına eklenecek emojiler, 2023’ün başında ise iOS, iPadOS, MacOS, Samsung OneUI, Facebook ve Twitter platformlarında kullanıma sunulacak.