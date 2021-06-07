Euro
10.533
-0.16%
Dolar
8.6282
-0.45%
Altın
525.45
-0.29%
Borsa
1.447
0.99%
Bitcoin
311.857
-1.48%
EXEN Coin
34.50
-3.08%
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    iPhone 13'ün tasarımını gösteren yeni görüntüler yayınlandı

    Yavaş yavaş tasarımı netleşmeye başlayan iPhone 13'ün, yüksek kaliteli CAD görselleri paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 13:40
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 13:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    iPhone 13'ün tasarımını gösteren yeni görüntüler yayınlandı

    Apple, merakla beklenen iPhone 13 serisini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Gün geçtikçe yeni bilgiler edindiğimiz iPhone modellerinin tasarımları da netleşmeye başladı.

    Güvenilir Apple sızıntılarıyla bilinen Jon Prosser, iPhone 13 modelinin yüksek kaliteli CAD çizimlerinden elde edilen görselleri paylaştı.

    Yayınlanan görüntülere baktığımızda, daha önceki söylentilerle örtüştüğünü görüyoruz. Bu da Apple'ın iPhone 13'te hemen hemen aynı tasarımı benimseyeceğini gösteriyor.

    iphone 13

    ÇENTİK KÜÇÜLÜYOR

    Apple'ın iPhone 13 modellerinde daha küçük çentik kullanacağını sizlerle paylaşmıştık. Yayınlanan çizimler de bu bilgiyi doğruluyor.

    Ayrıca artan pil kapasitesi nedeniyle, gövdenin biraz daha kalınlaşması bekleniyor.

    Telefonun arka kısmında ise, çapraz bir şekilde yerleştirilen iki adet kamera lensi bizleri karşılıyor.

    iphone 13

    APPLE, YENİ BİR REKOR BEKLİYOR

    Apple, geçtiğimiz yıl ekim ayında 4 yeni iPhone 12 modeli tanıtmış ve özellikle yılın son çeyreğinde patlama yapan iPhone satışları, şirketin kasasına 100 milyar dolardan fazla para girmesini sağlamıştı.

    Uzmanlara göre benzer bir rekor, iPhone 13 modelleri ile de gelebilir. Analistler, iPhone 12 için koyulan 80 milyon adetlik başlangıç tahminini, iPhone 13 için 100 milyona yükseltmişti.

    iphone 13

    iphone 13

    iphone 13

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir