iPhone 13'ün tasarımını gösteren yeni görüntüler yayınlandı

Yavaş yavaş tasarımı netleşmeye başlayan iPhone 13'ün, yüksek kaliteli CAD görselleri paylaşıldı.

Apple, merakla beklenen iPhone 13 serisini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Gün geçtikçe yeni bilgiler edindiğimiz iPhone modellerinin tasarımları da netleşmeye başladı.

Güvenilir Apple sızıntılarıyla bilinen Jon Prosser, iPhone 13 modelinin yüksek kaliteli CAD çizimlerinden elde edilen görselleri paylaştı.

Yayınlanan görüntülere baktığımızda, daha önceki söylentilerle örtüştüğünü görüyoruz. Bu da Apple'ın iPhone 13'te hemen hemen aynı tasarımı benimseyeceğini gösteriyor.

ÇENTİK KÜÇÜLÜYOR

Apple'ın iPhone 13 modellerinde daha küçük çentik kullanacağını sizlerle paylaşmıştık. Yayınlanan çizimler de bu bilgiyi doğruluyor.

Ayrıca artan pil kapasitesi nedeniyle, gövdenin biraz daha kalınlaşması bekleniyor.

Telefonun arka kısmında ise, çapraz bir şekilde yerleştirilen iki adet kamera lensi bizleri karşılıyor.

APPLE, YENİ BİR REKOR BEKLİYOR

Apple, geçtiğimiz yıl ekim ayında 4 yeni iPhone 12 modeli tanıtmış ve özellikle yılın son çeyreğinde patlama yapan iPhone satışları, şirketin kasasına 100 milyar dolardan fazla para girmesini sağlamıştı.

Uzmanlara göre benzer bir rekor, iPhone 13 modelleri ile de gelebilir. Analistler, iPhone 12 için koyulan 80 milyon adetlik başlangıç tahminini, iPhone 13 için 100 milyona yükseltmişti.