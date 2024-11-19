iPhone 16, 5G hız testlerinde Samsung Galaxy S24'ü geçti

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Geçmişte 5G hızlarında rakiplerinin gerisinde kalan iPhone, artık Qualcomm'un en yeni Snapdragon X75 5G modemleri sayesinde liderliği ele geçirdi.

Özellikle iPhone 16 serisi, Ookla'nın kapsamlı 5G hız testlerinde Samsung'un Galaxy S24 ailesini geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti.

IPHONE 16, 5G İNDİRME HIZLARINDA ZİRVEDE

Ookla'nın araştırmasına göre, iPhone 16 serisi, 11 ülkenin beşinde ortalama 5G indirme hızlarında istatistiksel olarak anlamlı bir üstünlük gösterdi.

ABD'de iPhone 16 modelleri, 5G'de 324,23 Mbps'lik ortalama indirme hızlarına ulaştı. Bu, aynı X75 modemle 287,35 Mbps 5G hızlarına ulaşan Galaxy S24 serisine göre önemli bir fark.

GALAXY S24, YÜKLEME HIZLARINDA ÖNDE

Galaxy S24 ailesi ise 11 ülkenin 8'inde ortalama 5G yükleme hızlarında liderliği ele geçirdi. iPhone 14 ve 15 cihazları genellikle en yavaş yükleme hızlarını gösterdi.

iPhone 16, 53 ms'nin altında düşük gecikme süresiyle de etkileyici bir performans sergiledi.

Gecikme süresi, Samsung telefonlarının genellikle güçlü olduğu bir alan olmasına rağmen, iPhone 16 bu alanda da rekabetçi olduğunu kanıtladı.