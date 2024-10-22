iPhone 16 kullanıcıları aşırı pil tüketiminden şikayet ediyor

Haber Merkezi

iPhone 16 serisi, piyasaya sürülmesinin ardından pil tüketimi sorunlarıyla gündeme geldi. Kullanıcılar, telefonlarını yoğun bir şekilde kullanmasalar bile pil ömrünün hızla azaldığını belirtiyor.

Sorun, sadece iPhone 16 serisiyle sınırlı değil; iOS 18 güncellemesini alan eski iPhone modellerinde de benzer şikayetler mevcut.

MacRumors'un raporuna göre, Reddit, Apple Destek Toplulukları ve MacRumors forumlarında iPhone 16 kullanıcıları pil sorunlarıyla ilgili çok sayıda şikayette bulundu.

Kullanıcılar, telefonları boşta durumdayken bile pilin önemli ölçüde azaldığını belirtiyor. Örneğin, bir iPhone 16 Pro Max kullanıcısı, cihazını 3-4 saat boşta bıraktığında pilin yaklaşık yüzde 15-20 oranında azaldığını ifade etti.

Başka bir kullanıcı ise iPhone 16 modelini gece boyunca tam şarjlı ve kullanılmamış halde bıraktığında, sabah pilin yüzde 18'e düştüğünü belirtti.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ SORUNU ÇÖZEBİLİR

Pil tüketiminin arkasındaki neden henüz net olarak bilinmiyor. Ancak, yeni yazılım güncellemeleri genellikle bu tür sorunların kaynağı olabiliyor.

iPhone 16 serisi iOS 18 ile piyasaya sürüldü ve yazılımda bazı temel sorunlar olabileceği düşünülüyor.

Bazı kullanıcılar, iOS 18.0.1 güncellemesi ve iOS 18.1 beta sürümünün pil tüketimi sorununu çözdüğünü iddia ediyor. Ancak, bu henüz resmi olarak doğrulanmış değil.

APPLE'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

iPhone 16 serisi henüz yeni piyasaya sürüldüğü için kullanıcıların bu tür sorunlarla karşılaşması oldukça can sıkıcı.

Apple, henüz bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, sorunun bir yazılım güncellemesiyle çözülmesi bekleniyor.