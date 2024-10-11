iPhone 16 satışları Apple'ın beklentilerini karşılıyor mu: İlk açıklama geldi

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Merakla beklenen iPhone 16 modelleri, geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Apple; iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olmak üzere 4 yeni model sergiledi.

APPLE SATIŞLARDAN MEMNUN

Güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Ming-Chi Kuo, yaptığı bir paylaşımda iPhone 16 hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Kuo’nun aktardığına göre yeni telefonların satışları şu anda gayet iyi gidiyor ve şirketin beklentilerini karşılıyor. Ayrıca Kuo, şu ana kadar tedarik zincirinde herhangi bir kesinti yaşanmadığını da söylüyor.

Standart iPhone 16 ve Plus modelin geçen yıla kıyasla biraz daha az talep gördüğü belirtilirken, Pro modellerin satışlarının gayet iyi gittiği bildirildi.

Şirketin bu ay sonu yayımlayacağı 3. çeyrek raporu, iPhone 16 satışları hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayabilir.

APPLE'IN UMUDU iPHONE 16 PRO MAX

Rapora göre, Apple'ın en çok umut bağladığı model, en üst segmentteki iPhone 16 Pro Max.

Üretilecek telefonların yaklaşık yüzde 37'si bu modele ayrılmış durumda. Bu durum, Pro Max modelinin sunduğu gelişmiş özellikler ve daha geniş bir kitleye hitap etmesiyle açıklanabilir.

Diğer modellerin üretim sayısı ise şu şekilde:

iPhone 16 Plus: 5,8 milyon

iPhone 16: 24,6 milyon

iPhone 16 Pro: 26,6 milyon

iPhone 16 Pro Max: 33,2 milyon