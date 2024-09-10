iPhone 16 satışları, bir önceki seriye kıyasla düşük kalabilir Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, yeni iPhone modellerinin sevkiyatlarının iPhone 15 modellerine göre daha düşük kalacağını söylüyor.

Haber Merkezi

Merakla beklenen iPhone 16 modelleri, dün akşam düzenlenen etkinlikte resmen karşımıza çıktı.

Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olmak üzere 4 yeni model tanıttı.

Gelişmiş kamera sistemleri, daha güçlü işlemciler ve şık tasarımların bir araya geldiği bu yeni seride, kullanıcıları heyecanlandıracak pek çok yenilik yer alıyor.

SATIŞLAR DÜŞÜK KALABİLİR

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, yeni iPhone modellerinin sevkiyatlarına ilişkin tahminlerini paylaştı.

Kuo, 2024 yılı için iPhone 16 satışlarının, geçen yılın aynı döneminde sevkiyatı yapılan 91 milyon adet iPhone 15'e kıyasla biraz düşüş yaşayarak, 89 milyon adet olmasını bekliyor.

Ayrıca Apple'ın ön sipariş lansman dönemi için 15 ila 17 milyon adet telefon hazırlayacağı da söyleniyor.

iPhone 16 Pro Max'İn sevkiyatların yüzde 38'lik payı ile en popüler model olması beklenirken, yüzde 30 payla iPhone 16 Pro modeli onu takip ediyor.

Temel iPhone 16 modelinin yüzde 26 ile üçüncü popüler model olması bekleniyor. Ayrıca iPhone 16 Plus'ın ise yüzde 6'lık bir sevkiyat payına sahip olacağı tahmin ediliyor.

APPLE SATIŞLARDAN UMUTLU

Rapora göre, Apple'ın en çok umut bağladığı model, en üst segmentteki iPhone 16 Pro Max.

Üretilecek telefonların yaklaşık yüzde 37'si bu modele ayrılmış durumda. Bu durum, Pro Max modelinin sunduğu gelişmiş özellikler ve daha geniş bir kitleye hitap etmesiyle açıklanabilir.

Diğer modellerin üretim sayısı ise şu şekilde olacak:

iPhone 16 Plus: 5,8 milyon

iPhone 16: 24,6 milyon

iPhone 16 Pro: 26,6 milyon

iPhone 16 Pro Max: 33,2 milyon