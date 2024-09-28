iPhone 16, son 5 yılın en az ilgi gören iPhone serisi oldu Morgan Stanley tarafından yapılan pazar araştırmasına göre, iPhone 16 serisi son 5 yılda en az ilgi gören iPhone modeli olarak kayıtlara geçti.

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Merakla beklenen iPhone 16 modelleri, geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Apple; iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle karşımıza çıktı.

iPHONE 16 MODELLERİNE İLGİ AZ

Apple'ın son amiral gemisi iPhone 16, piyasaya çıktığı ilk günden itibaren beklenen ilgiyi görmekte zorlanıyor.

Özellikle yapay zeka özelliklerine yapılan yatırımların, kullanıcıları etkileyemediği ve satışlarda düşüşe neden olduğu iddia ediliyor.

Dünyaca ünlü yatırım bankası Morgan Stanley'in yaptığı araştırma, Apple'ın en yeni amiral gemisi iPhone 16'nın beklenenden daha düşük bir ilgi gördüğünü ortaya koydu.

iPhone 16'nın teslimat sürelerinin beklenenden çok daha kısa olması, talebin düşük olabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Genellikle yeni iPhone modelleri için uzun teslimat süreleri yaşanırken, iPhone 16'nın hemen teslim edilebilmesi bu durumu teyit eder nitelikte.

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yeni iPhone 16 modellerinin teslim süreleri şu şekilde:

iPhone 16 Pro Max: 25,5 gün

iPhone 16 Pro: 18,5 gün

iPhone 16 Plus: 9 gün

iPhone 16: 7,9 gün

Geçen yıl tanıtılan iPhone 15 modellerinin teslim süreleri ise şöyleydi:

iPhone 15 Pro Max: 43,5

iPhone 15 Pro: 32,5 gün

iPhone 15 Plus: 14 gün

iPhone 15: 13,9 gün