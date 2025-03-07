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iPhone 16e'nin MagSafe standardını desteklemediği ve mıknatıslara sahip olmadığı biliniyordu. Ancak, bir teknoloji uzmanının MagSafe diskinin iPhone 16e'nin arkasına yapıştığını fark etmesiyle "gizli MagSafe" iddiaları ortaya atıldı.

Bu durum, telefonun kablosuz şarj bobininin dış katmanında bulunan ferrit malzemesinin mıknatıslar tarafından çekilebilmesinden kaynaklanıyor. Yani, iPhone 16e'de gizli bir MagSafe özelliği bulunmuyor.

APPLE, MAGSAFE'İ NEDEN KALDIRDI

Apple'ın MagSafe'i iPhone 16e'den kaldırmasının asıl nedeni, maliyetleri düşürmek. iPhone 16e, en son serideki en uygun fiyatlı iPhone modeli olmasına rağmen, A18 çipi, 8 GB RAM, Apple Intelligence ve yeni 48 MP kamera gibi özelliklere sahip.

Dolayısıyla, maliyetleri düşürmek için bazı özelliklerden feragat edilmesi gerekiyordu ve MagSafe de bunlardan biri oldu.

Apple'ın açıklamasına göre, iPhone 16e'nin hedef kitlesi MagSafe kullanmayan ve telefonu prize takılı şarj etmeye alışkın olan kullanıcılar.

Bu açıklama, MagSafe'in gelecekteki iPhone modellerinde de yer almayabileceği ihtimalini ortaya koyuyor.