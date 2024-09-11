iPhone 16'nın en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler belli oldu iPhone 16 serisinin dolar fiyatına göre en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeler açıklandı. Türkiye, 1.909 dolarla telefonun en pahalı satıldığı ülke olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde yeni iPhone 16 serisini tanıttı ve fiyatları açıkladı.

Yeni işlemciler, güzel bir OLED ekran ve geliştirilmiş kameralarla karşımıza çıkan telefonlar, önümüzdeki günlerde dünya genelinde satışa çıkacak.

ABD fiyatları değişmemiş olsa da bu yeni telefonları Brezilya, Türkiye ve diğer ülkelerde satın almak her zamankinden daha maliyetli hale geldi.

Apple'ın doğrudan satış yaptığı birkaç ülke ve bölge incelenerek, telefonların en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler tespit edildi.

EN PAHALI ÜLKELER

Fiyatlar özelliklere bağlı olarak değişebilir, ancak 128 GB depolama alanına sahip temel model iPhone 16'yı almayı planlıyorsanız, telefonların en pahalı satıldığı ülkeler şu şekilde:

Türkiye: 1.909 dolar

Brezilya: 1.396 dolar

Macaristan: 1.112 dolar

Norveç: 1.112 dolar

İsveç: 1.110 dolar

Danimarka: 1.110 dolar

Finlandiya: 1.103 dolar

Türkiye'de iPhone 16 modeli, ABD'ye kıyasla iki katından fazla bir fiyata satılıyor. Telefonun ABD'deki fiyatı ise 799 dolar.

iPhone 16 Pro Max için, 256 GB depolama alanına sahip en ucuz modeli almaya çalışsanız bile, Türkiye ve Brezilya'da iki katından fazla para ödemeniz gerekiyor.

İlginçtir ki, Hindistan bu yıl Pro modellerini üretmeye başlayacak olsa da orada bir iPhone satın almak da oldukça pahalı:

iPhone 16 Pro Max 256 GB modeli baz alındığında, telefonların en pahalı satıldığı ülkeler şu şekilde:

Türkiye: 2.936 dolar

Brezilya: 2.238 dolar

Hindistan: 1.725 dolar

Danimarka: 1.701 dolar

İsveç: 1.690 dolar

Norveç: 1.668 dolar

Macaristan: 1.668 dolar

EN UCUZ ÜLKELER

Her zamanki gibi; Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Kanada, Hong Kong ve Tayland yeni bir iPhone almak için en ucuz yerler arasında.

iPHONE 16 TÜRKİYE FİYATLARI

Phone 16 - 128 GB - 64 bin 999 TL

iPhone 16 - 256 GB - 69 bin 999 TL

iPhone 16 - 512 GB - 79 bin 999 TL

iPhone 16 Plus - 128 GB - 73 bin 999 TL

iPhone 16 Plus - 256 GB - 78 bin 999 TL

iPhone 16 Plus - 512 GB - 88 bin 999 TL

iPhone 16 Pro - 128 GB - 82 bin 999 TL

iPhone 16 Pro - 256 GB - 87 bin 999 TL

iPhone 16 Pro - 512 GB - 97 bin 999 TL

iPhone 16 Pro - 1 TB - 107 bin 999 TL

iPhone 16 Pro Max - 256 GB - 99 bin 999 TL

iPhone 16 Pro Max - 512 GB - 109 bin 999 TL

iPhone 16 Pro Max - 1 TB - 119 bin 999 TL

NE KADAR VERGİ ÖDÜYORUZ

Türkiye'de akıllı telefon satın alırken ödediğimiz vergiler şu şekilde:

Kültür Bakanlığı: %1

TRT bandrolü: %12

ÖTV: %50

KDV: %20

Bu hesaplara göre, 64 bin 999 liralık iPhone 16 fiyatının yaklaşık 29 bin 600 TL'sini vergi olarak ödüyoruz.

Serinin en pahalı modeli olan 1 TB iPhone 16 Pro Max'e baktığımızda ise ödediğimiz vergi yaklaşık 51 bin TL.