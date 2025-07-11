iPhone 17 Air, 4 farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak

Apple'ın yakında tanıtması beklenen iPhone 17 Air modeli hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı.

Güvenilir kaynak Majin Bu'ya göre, telefon "siyah, gümüş, açık altın ve açık mavi" olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile gelecek.

APPLE'IN BUGÜNE KADARKİ EN İNCE TELEFONU OLACAK

iPhone 17 Air'in, 6 mm'den daha ince bir tasarıma sahip olarak Apple'ın şimdiye kadar ürettiği en ince telefon olması bekleniyor.

Ancak bu inceliği sağlamak için cihazda tek bir arka kamera, tek hoparlör ve daha küçük bir batarya gibi bazı özelliklerden ödün verilebileceği belirtiliyor.

DİĞER ÖZELLİKLER VE TANITIM TARİHİ

Cihazın 6,6 inç OLED ekran, 12 GB RAM ve A19 çipinin biraz daha hafif bir versiyonu ile gelmesi bekleniyor.

Apple'ın, geçen yılki Plus modelinin yerini alması beklenen iPhone 17 Air'ı eylül ayındaki geleneksel etkinliğinde tanıtması öngörülüyor.