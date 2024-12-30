iPhone 17 daha iyi ekran özellikleriyle gelecek

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Apple, iPhone 17'nin temel modelinde de yüksek yenileme hızlı ekran kullanabilir.

Bu karar, iPhone 16'nın temel modelinde sadece 60 Hz ekran kullanılması nedeniyle gelen eleştirilere yanıt olarak alınacak.

YÜKSEK YENİLEME HIZLI EKRAN

iPhone 17, iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde bulunan ProMotion teknolojisine sahip olacak.

Bu teknoloji, 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızı sunarak daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

Apple, iPhone 17 serisinde Plus modellerinin yerine Air adlı yeni bir model sunacak. iPhone 17 Air, ince ve hafif tasarımıyla dikkat çekecek.

iPhone 17'nin temel modelinde yüksek yenileme hızlı ekranın kullanılması, telefonu daha cazip hale getirecek. Bu özellik, kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir gelişmeydi.