iPhone 17 gölgede mi kalacak: İşte Samsung'un yeni etkinlik tarihi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni Galaxy cihazlarını tanıtacağı bir sonraki Unpacked etkinliğinin tarihini resmi olarak açıkladı.

Sanal olarak düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliği, 4 Eylül'de gerçekleştirilecek.

GALAXY S25 FE BEKLENTİSİ YÜKSEK

Samsung genellikle sonbahar aylarında yeni FE (Fan Edition) cihazlarını duyurduğu için bu etkinlikte merakla beklenen Galaxy S25 FE akıllı telefonun tanıtılması kuvvetle muhtemel.

Etkinlik davetiyesinde ise "rezervasyon" yapılabilen yeni bir Galaxy Tab modelinden bahsedilmesi, yeni bir tabletin geleceğini kesinleştiriyor.

YENİ KATLANABİLİR TELEFON BEKLENMİYOR

Samsung'un daha önce bahsettiği "üç katlı" katlanabilir bir telefonun bu etkinlikte tanıtılması ise beklenmiyor.

Şirket, genellikle bu tür tamamen yeni ürünleri daha büyük ve yüz yüze etkinliklerde duyurmayı tercih ediyor.

Öte yandan şirket, üç katlı katlanabilir telefon tanıtması halinde iPhone 17 modelleri gölgede kalabilir.