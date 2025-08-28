iPhone 17 hakkında yeni bilgiler geldi: Her modelde aynı işlemci olmayacak

Apple'ın 9 Eylül'de tanıtacağı yeni iPhone 17 serisiyle ilgili en önemli sızıntılardan biri işlemci tarafında yaşandı.

Ortaya çıkan bilgilere göre, serideki her model aynı işlemci gücüne sahip olmayacak ve standart model hayal kırıklığı yaratabilir.

PRO MODELLERE ÖZEL A19 PRO

Sızıntıya göre, serinin en güçlü işlemcisi olan A19 Pro, beklendiği gibi iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde kullanılacak.

Yeni iPhone 17 Air modelinin ise A19 Pro'nun daha az GPU çekirdeğine sahip bir versiyonunu kullanacağı iddia ediliyor.

STANDART MODELE GEÇEN YILIN İŞLEMCİSİ

Sızıntının en dikkat çekici kısmı ise standart iPhone 17 modeliyle ilgili. İddialara göre bu model, yeni A19 çipi yerine bir önceki nesil olan A18 işlemcisiyle donatılacak.

Eğer bu sızıntı doğru çıkarsa, Apple'ın satışlarının bu yıl çok daha fazla Pro serisi üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.

Yeni A19 serisi işlemcilerin TSMC'nin en gelişmiş 3nm "N3P" üretim sürecinde hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.