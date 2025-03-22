iPhone 17 mi almayı düşünüyorsunuz: Biraz daha beklemeniz için iyi nedenler var

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Yeni bir iPhone satın almak için gelecek yıla kadar beklemek isteyebilirsiniz.

iPhone 18 serisi, TSMC tarafından üretilen A20 uygulama işlemcisi (AP) tarafından desteklenecek.

GF Securities analisti Jeff Pu, daha önce Apple'ın A20 SoC'ler için A19 AP'de kullanılan üçüncü nesil 3nm işlem (N3P) düğümünün kullanımını tekrarlayacağını söylemişti.

Ancak, Pu'nun son açıklamalarına göre A20, TSMC'nin 2nm düğümünde üretilecek. Bu da A20 ve A20 Pro yonga setlerini daha güçlü ve enerji açısından verimli hale getirebilir.

Dolayısıyla, eğer telefonunuz henüz ömrünü tamamlamadıysa veya her yıl yeni bir iPhone alabilecek bütçeye sahip değilseniz, 2026'ya kadar beklemek akıllıca olabilir.

DAHA FAZLA RAM VE GELİŞMİŞ PERFORMANS!

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'te 8 GB RAM'den 12 GB'a kadar bir bellek artışı görebiliriz. Ancak, 2026'ya kadar dört iPhone 18 modelinin de 12 GB RAM ile donatılması oldukça muhtemel.

Bu durumda, yükseltme yapmadan önce bir yıl daha beklemek, satın alacağınız modele bağlı olarak çoklu görev ve oyunlarda daha iyi performans gösterecek bir telefona sahip olmanızı sağlayabilir.

3nm'den 2nm'ye geçiş, Apple için başlangıçta maliyetli olabilir. Ancak, TSMC'nin 2nm'de çip üretimine yönelik ilk testleri oldukça umut verici.

Apple, uygulama işlemcilerini üretmeye başladığında, verimlilik oranları daha da yüksek olabilir.

Özetle, yeni bir iPhone almak için 2026'yı beklerseniz:

Daha güçlü ve enerji tasarruflu 2nm çip ile çalışan bir iPhone'a sahip olursunuz.

Daha fazla RAM'e sahip bir iPhone alarak daha iyi bir oyun ve çoklu görev deneyimi elde edebilirsiniz.

Genel olarak, yeni bir iPhone'a geçmek için 2026'ya kadar beklerseniz, daha iyi bir pil ömrüne sahip, daha güçlü bir iPhone'a sahip olarak kendinize iyilik yapmış olursunuz.