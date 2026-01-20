iPhone'da neden geri tuşu olmadığı ortaya çıktı! Meğer sebebi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eğer Android bir telefondan iOS'a geçtiyseniz; eliniz en az bir kere "geri" tuşuna gitmiştir.

Apple, iPhone modellerine geri tuşu koymamayı bilinçli bir şekilde yapıyor.

Neden iPhone'larda geri tuşu yok diye merak edenlerdenseniz, sizler için araştırdık.

İşte, ilginç sebebi...

Apple’ın kurucusu Steve Jobs, ilk iPhone tasarımı sırasında cihazda bir geri tuşu olmasını önerdi. Ancak bu fikir, o dönem Apple’ın arayüz tasarımcısı Imran Chaudhri tarafından reddedildi.

Chaudhri, geri tuşunun kullanıcıların cihaz kullanımında kendilerine olan güvenlerini azaltacağını düşünüyordu.

Android cihazların aksine, iPhone’lar yazılımsal bir geri dönüş çözümüne odaklandı.

Apple, ekranda sabit butonlar yerine içeriğe alan bırakmayı tercih etti.

Android’deki geri tuşu gibi kalıcı bir düğme yerine, yazılımsal çözümler kullandı.

Günümüzde, Apple’ın cihazlarında geri dönmek için sol üst köşeye dokunmak veya ekranı kenardan kaydırmak yeterli oluyor.