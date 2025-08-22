iPhone 17 modellerinin tanıtım tarihi belli oldu

Teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 serisini tanıtacağı özel etkinliğin tarihi, bizzat şirketin kendi hatasıyla ortaya çıktı.

Apple TV uygulamasına yanlışlıkla eklenen ve hızla silinen bir davetiye, etkinlik tarihinin 9 Eylül 2025 olduğunu gösterdi.

YENİ IPHONE 17 AIR GELİYOR

Sızan davetiyenin tasarımı, bu yıl tanıtılacak yeni ve süper ince bir model olan iPhone 17 Air'a bir gönderme olarak yorumlandı.

iPhone 17 serisi, standart modelin yanı sıra iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve arka tarafında büyük bir yeniden tasarım beklenen Pro Max modelinden oluşacak.

YENİ APPLE WATCH MODELLERİ DE YOLDA

Apple'ın bu büyük lansman etkinliğinde, yeni telefonların yanı sıra Apple Watch Series 11'in de tanıtılması bekleniyor. Ayrıca Apple Watch Ultra 3'ün de etkinlikte yer alabileceği söyleniyor.

FİYAT ARTIŞI BEKLENİYOR

Yeni iPhone 17 telefonlarının, yaklaşık 50 dolarlık bir fiyat artışıyla gelebileceği iddia ediliyor.

Ancak bu artışın, Pro modellerde 128 GB depolama seçeneğinin kaldırılmasıyla daha az hissedileceği düşünülüyor.