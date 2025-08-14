iPhone 17 Pro daha pahalı olacak: İşte Apple'ın yüksek fiyat önlemi

Apple'ın yaklaşan amiral gemisi iPhone 17 Pro modeline ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle zam yapılacağı iddiaları güçleniyor.

Ancak yeni bir sızıntı, şirketin bu fiyat artışını kullanıcılar için daha kabul edilebilir kılacak bir strateji izleyeceğini ortaya koydu.

GİRİŞ MODELİ 256 GB'TAN BAŞLAYACAK

Çinli sızıntı kaynağı "Instant Digital"a göre, Apple iPhone 17 Pro'nun başlangıç depolama kapasitesini 128 GB'tan 256 GB'a çıkaracak.

Bu hamle, yaklaşık 50 dolarlık bir fiyat artışını telafi etmeyi ve zammı gizlemeyi amaçlıyor.

APPLE'IN DAHA ÖNCE DE KULLANDIĞI BİR TAKTİK

Apple, bu stratejiyi daha önce iPhone 15 Pro Max modelinde de uygulamıştı.

Şirket, o modelin de fiyatını 100 dolar artırmış, ancak başlangıç depolama alanını ikiye katlayarak zammı "aynı depolama için aynı fiyat" olarak pazarlamıştı.