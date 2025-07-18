iPhone 17 Pro, yeni bir ekran teknolojisiyle piyasaya sürülecek

Apple'ın bir sonraki amiral gemisi iPhone 17 Pro serisinin, ekran teknolojisinde önemli bir yükseltme ile gelebileceğine dair yeni söylentiler ortaya çıktı.

Güvenilir bir kaynağa göre şirket, daha önce üretim sorunları nedeniyle iptal edileceği düşünülen, hem çizilmeye dayanıklı hem de yansıma önleyici yeni bir ekran katmanını Pro modellerde kullanmaya hazırlanıyor.

DAHA DAYANIKLI VE DAHA AZ YANSIYAN EKRAN

Bu yeni ekran katmanının, mevcut Seramik Kalkan'dan daha fazla çizilmeye dayanıklı olacağı ve iPhone 17 Pro modellerinin aşınma ve yıpranmaya karşı daha iyi dayanmasını sağlayacağı belirtiliyor.

Ayrıca Apple, rakibi Samsung'un Gorilla Glass Armor teknolojisine benzer şekilde, parlak ışık koşullarında yansımaları önemli ölçüde azaltacak bir yansıma önleyici özellik de sunmuş olacak.

YENİ EKRAN SADECE PRO MODELLERE ÖZEL OLACAK

Sızıntıya göre, bu yeni ve gelişmiş ekran teknolojisi yalnızca iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde kullanılacak.

Standart iPhone 17 ve yeni iPhone 17 Air modellerinin ise bu yükseltmeden yararlanamayacağı ifade ediliyor.