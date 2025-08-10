iPhone 17 Pro'da beklenen değişiklik: Apple, depolama seçeneğini kaldırıyor

Apple'ın önümüzdeki ay tanıtacağı iPhone 17 Pro ile ilgili kullanıcıların uzun süredir dile getirdiği önemli bir eksikliğin giderileceğine dair yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

İddialara göre şirket, "Pro" modellerindeki 128 GB'lık başlangıç depolama alanını nihayet tarih yapmaya hazırlanıyor.

GİRİŞ MODELİ ARTIK 256 GB OLACAK

Yeni bilgilere göre, iPhone 17 Pro'nun başlangıç modeli artık 256 GB depolama kapasitesiyle gelecek.

Bu, özellikle ProRes video gibi yüksek boyutlu dosyalarla çalışan kullanıcılar için 128 GB'ın yetersiz kaldığı yönündeki eleştirilere bir yanıt niteliği taşıyor.

BU DEĞİŞİKLİK FİYATLARI NASIL ETKİLEYECEK

Depolama alanının iki katına çıkması, akıllara "fiyatlar artacak mı?" sorusunu getiriyor; zira iPhone 16 Pro'nun 128 GB ve 256 GB'lık versiyonları arasında 100 dolarlık bir fark bulunuyor.

Apple'ın bu maliyeti fiyata yansıtıp yansıtmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.