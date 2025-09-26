iPhone 17 rakibi Xiaomi 17 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli teknoloji devi Xiaomi, düzenlediği lansmanda standart modelin yanı sıra iPhone 17 Pro'ya doğrudan rakip olacak yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Pro'yu da tanıttı. Telefon, özellikle tasarımıyla dikkat çekiyor.

EN DİKKAT ÇEKİCİ YANI: ARKA KAMERADAKİ İKİNCİ EKRAN

Telefonun en dikkat çekici yanı, arka kamera ünitesine yerleştirilmiş 2,7 inç boyutundaki küçük ikinci ekranı oldu.

Bu ekran sayesinde bildirimleri görebilir, saati kontrol edebilir ya da arka kameraları kullanarak selfie çekebilirsiniz.

Cihazın ana ekranı ise 6,3 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızına ve 3.500 nit parlaklığa sahip bir AMOLED panelden oluşuyor.

SNAPDRAGON 8 ELITE GEN 5 VE LEICA KAMERALAR

Gücünü Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alan Xiaomi 17 Pro, performansıyla amiral gemisi segmentinde yerini alıyor. Kamera tarafında ise Leica iş birliği devam ediyor.

Arkada 50 MP ana kamera, 50 MP 5x periskop telefoto ve 50 MP ultra geniş açılı lens bulunurken, ön tarafta da yine 50 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor.

XIAOMI 17 PRO FİYATI

Pil tarafında ise 100W hızlı şarj destekli 6.300 mAh kapasiteli bir batarya kullanılmış durumda. Xiaomi, 5x telefoto lens ve ikinci ekran yüzünden standart modeldeki 7.000 mAh'lık bataryadan feragat etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Xiaomi 17 Pro'nun Çin'deki başlangıç fiyatı 12GB RAM ve 256GB depolama için 4.999 yuan (yaklaşık 700 dolar) olarak açıklandı.