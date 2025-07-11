iPhone 17 serisinin RAM kapasitesi ortaya çıktı

Apple'ın eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 17 serisinin RAM kapasiteleri hakkında yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

Güvenilir bir kaynak olan Fixed Focus Digital'a göre, Apple bu yıl standart model ile daha üst seviye modeller arasında önemli bir RAM farkı yaratabilir.

BAZ MODEL 8 GB, AIR VE PRO MODELLER 12 GB RAM

Sızıntıya göre, standart iPhone 17 modeli 8 GB RAM ile kalırken, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri 12 GB RAM'e yükseltilecek.

Bu iddia, daha önce Air ve Pro modelleri için 12 GB'lık bir yükseltme öngören analist Ming-Chi Kuo'nun tahminleriyle de örtüşüyor.

PERFORMANS FARKI NE ANLAMA GELİYOR

8 GB RAM, temel iPhone 17'nin Apple Intelligence gibi yapay zeka özelliklerini desteklemeye devam etmesi için yeterli olacak.

Ancak Air ve Pro modellerindeki ekstra bellek, daha gelişmiş işlem gücü ve özellikle daha iyi bir oyun performansı sunabilir.