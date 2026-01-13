Yapay zeka, web sitelerini nasıl etkileyecek: Trafikler yüzde 43 düşebilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü'nün yayınladığı güncel rapor, medya sektörünün önümüzdeki üç yıl içinde web trafiğinde ciddi kayıplar yaşayacağına işaret ediyor.

51 ülkede 280 medya liderinin katılımıyla gerçekleştirilen anket, yöneticilerin arama motoru kaynaklı trafiğin yüzde 43'e kadar düşmesinden endişe duyduğunu ortaya koydu.

KÜRESEL TRAFİKTE SERT DÜŞÜŞ VAR

Yapay zeka özetlerinin ve değişen algoritmaların etkisiyle haber sitelerine gelen ziyaretçi sayısında şimdiden belirgin bir azalma görülüyor.

Chartbeat verilerine göre, 2 bin 500'den fazla haber sitesini kapsayan analizde Google aramalarından gelen trafikte küresel ölçekte yüzde 33'lük bir düşüş kaydedildi.

YAŞAM TARZI İÇERİKLERİ RİSK ALTINDA

Rapora göre trafik kaybı, güncel olaylar ve son dakika haberlerinden ziyade yaşam tarzı, ünlü haberleri ve seyahat içeriklerini daha fazla etkiliyor.

ABD'deki arama sonuçlarının yüzde 10'unda en üstte yer alan yapay zeka özetleri, statik içeriklerin okunma oranlarını düşürürken canlı yayın akışları bu durumdan daha az zarar görüyor.

YAYINCILIKTA STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ

Medya kuruluşları, düşen tıklama oranları nedeniyle sadece web trafiğine dayalı gelir modellerinden uzaklaşarak abonelik sistemlerine geçiş yapmaya başladı.

Yapay zeka platformlarından haber sitelerine yapılan yönlendirmeler artış gösterse de raporda, bu oranların şimdilik ihmal edilebilir seviyede olduğu belirtiliyor.

VİDEO PLATFORMLARINA YATIRIM ARTIYOR

Sektör temsilcileri, değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlamak adına YouTube ve TikTok gibi video odaklı dijital platformlara yatırımlarını hızlandırıyor.

Medya yöneticilerinin yüzde 75'i çalışanlarını içerik üreticisi gibi davranmaya teşvik etmeyi hedeflerken, yarısı ise dağıtım için içerik üreticileriyle ortaklık kurmayı planlıyor.