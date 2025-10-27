iPhone 18 modellerinin RAM kapasiteleri ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple'ın bir sonraki iPhone serisinde büyük bir güncellemeye hazırlandığı söyleniyor.

Şirketin, yaklaşan iPhone 18 serisinin temel modelinde 12 GB birleşik bellek sunmayı planladığı bildiriliyor.

Bu, selefi iPhone 17'ye göre büyük bir sıçrama olacak. Cihaz, bu hamleyle 12 GB RAM'e sahip mevcut iPhone 17 Pro modelleriyle aynı seviyeye gelecek.

APPLE LANSMAN STRATEJİSİNİ DEĞİŞTİRİYOR

RAM yükseltmesinin yanı sıra, Apple'ın iPhone 18 serisi için çıkış stratejisini de değiştirdiği söyleniyor. Şirket, tek bir lansman etkinliği yerine kademeli bir lansman planlıyor.

iPhone Air 2, iPhone 18 Pro/Pro Max ve iPhone Fold'un 2026 sonbaharında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Temel model iPhone 18'in ve uygun fiyatlı versiyonunun ise 2027'nin ilkbaharında tanıtılacağı belirtiliyor.

TEDARİKÇİLERE IPHONE 18 RAM SİPARİŞİ VERİLDİ

Apple'ın iPhone 18 serisi için bellek tedarikçilerinden daha fazla LPDDR5X DRAM yongası üretmelerini istediği söyleniyor.

Şirketin bu ek yongalar için öncelikle Samsung'a yöneldiği, ancak Micron ve SK Hynix ile de görüşmeler yürüttüğü ifade ediliyor.

Apple'ın aradığı LPDDR5X DRAM yongalarının 12 GB ve 16 GB versiyonlarda geldiği belirtiliyor.