iPhone 18 Pro Max, şimdiye kadarki en ağır iPhone modeli olacak

Apple, iPhone 17 serisindeki kalın modellerin gördüğü yoğun ilgiyi göz önünde bulundurarak gelecek yılki stratejisini şekillendiriyor.

Ortaya çıkan yeni sızıntılar, iPhone 18 Pro Max'in seleflerinden daha kalın ve ağır olacağını işaret ediyor.

240 GRAMI AŞMASI BEKLENİYOR

Weibo kaynaklı iddialara göre yeni modelin ağırlığı 240 gramın üzerine çıkacak. Bu durum gerçekleşirse cihaz, 233 gramlık iPhone 17 Pro Max'i ve 240 gramlık iPhone 14 Pro Max'i geride bırakarak en ağır model unvanını alacak.

BATARYA KAPASİTESİ ARTIYOR

Cihazdaki bu ağırlık ve kalınlık artışının, Apple'ın daha büyük bir batarya kullanma planından kaynaklandığı belirtiliyor.

İnce tasarımlı "Air" modelinin beklenen satış başarısını yakalayamaması üzerine, şirketin kullanıcıların pil ömrü talebine daha fazla odaklandığı söyleniyor.

PRO MAX MODELLERİNİN AĞIRLIKLARI

iPhone XS Max: 208 gram

iPhone 11 Pro Max: 226 gram

iPhone 12 Pro Max: 228 gram

iPhone 13 Pro Max: 238 gram

iPhone 14 Pro Max: 240 gram

iPhone 15 Pro Max: 221 gram

iPhone 16 Pro Max: 227 gram

iPhone 17 Pro Max: 233 gram

iPhone 18 Pro Max: ~243 gram