iPhone 18 tasarımı nasıl olacak: Yeni bilgiler gelmeye devam ediyor

Apple'ın iPhone 18 serisi, 2026'nın üçüncü çeyreğinden önce beklenmemesine rağmen şimdiden söylentilerin merkezine oturdu.

Oldukça saygın bir sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station, iPhone 18 Pro ve Pro Max'in radikal bir yeniden tasarıma tabi tutulacağını iddia etti.

Digital Chat Station, Apple'ın şu anda "özel bir HIAA delik delme çözümü" test ettiğini belirtti.

Bu sızıntı, iPhone 18 Pro serisinin ön kamera için artık ikonik hale gelen Dynamic Island yerine delikli bir çentiğe sahip olabileceğini gösteriyor.

NOTHING PHONE BENZERİ ŞEFFAF TASARIM

Kaynak, Apple'ın Pro modelleri için şeffaf veya yarı saydam bir arka kapak tasarımını test ettiğini de ekledi.

Bu tasarımın, büyük yatay kamera modülü yapısını koruması ancak iç bileşenlerin bazı kısımlarını kasıtlı olarak göstermesi bekleniyor.

Bu hamle gerçekleşirse, iPhone 18 Pro ve Pro Max, şeffaf arka kapağıyla kendine yer edinen Nothing Phone modellerine benzeyecek.

YENİ BATARYA VE A20 PRO ÇİP

Digital Chat Station ayrıca, iPhone 18 Pro Max'in ilk kez çelik kabuklu bir bataryaya sahip olacağına inanıyor. Bu durum, Apple'ın güç yönetimi modülünde belirgin bir evrimi temsil edebilir.

iPhone 18 Pro ikilisinin, TSMC'nin 2nm işlem düğümünden yararlanacak A20 Pro SoC yongasına sahip olması bekleniyor.

Ayrıca paslanmaz çelikten bir buhar odası soğutma sistemi ve Apple'ın kendi C2 modeminin kullanılacağı da bildiriliyor.