iPhone 20 tasarımı nasıl olacak: Tüm tuşlar ortadan kalkıyor

Apple, iPhone 20 serisiyle birlikte iPhone tasarımında köklü bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Yeni raporlara göre şirket, güç, ses ve kamera dahil olmak üzere tüm fiziksel tuşları kaldırarak yerlerine basınca duyarlı dokunmatik sistemler entegre edecek.

IPHONE 20 İLE "SOLID-STATE" TUŞ DÖNEMİ

Weibo'da paylaşılan bilgilere göre 2027'de tanıtılacak iPhone 20 serisi, "solid-state" tuşlara geçiş yapacak.

Bu teknoloji, hareketli parçalar yerine piezoelektrik seramik bileşenler ve basınç algılayıcılar kullanacak.

Tuşlar fiziksel olarak hareket etmeyecek, ancak bastığınızda titreşimli geri bildirim (haptic feedback) sayesinde "basılmış" hissi verecek.

Kaynaklar, Apple'ın bu sistem için "Project Bongo" kod adıyla dahili bir Ar-Ge çalışması yürüttüğünü belirtiyor.

Amaç, cihazın dayanıklılığını artırmak, yanlış dokunuşları azaltmak ve iPhone arayüzünü daha pürüzsüz hale getirmektir.

Yeni yapı, suya ve toza karşı dayanıklılığı artırırken uzun basma ve kaydırma gibi farklı jestlerin desteklenmesine de olanak tanıyacak.

Apple'ın bu teknolojiyi iPad ve Apple Watch modellerinde de kullanmayı planladığı söyleniyor.

Sızıntılar, iPhone 18 serisiyle birlikte kamera tuşunun dokunmatik tabanlı hale geleceği, iPhone 20 döneminde ise tüm mekanik tuşların tamamen ortadan kalkacağı yönünde.