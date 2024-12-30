iPhone SE 4 modelinin fiyat bilgisi sızdırıldı

Haber Merkezi

Apple, yeni nesil iPhone SE'nin fiyatını belirledi. Japon operatörlerden sızdırılan bilgilere göre, yeni iPhone SE 500 dolardan daha ucuz bir fiyata sahip olacak.

Yeni iPhone SE'nin uygun fiyatlı olmasının nedeni, Apple'ın kendi ürettiği hücresel modemi kullanması.

Bu sayede Apple, Qualcomm'a modem lisansı için ödeme yapmak zorunda kalmayacak ve maliyetleri düşürebilecek.

İPHONE 14 TASARIMI

Yeni iPhone SE, iPhone 14'ün tasarımını kullanacak. Bu, iPhone SE'nin daha modern bir görünüme kavuşacağı anlamına geliyor.

Yeni iPhone SE, 8 GB RAM ile gelecek ve Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini destekleyecek.

ÇIKIŞ TARİHİ

Yeni iPhone SE'nin 2025 yılının ilk aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.