iPhone SE 4'ün Mart 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor

Haber Merkezi

Apple'ın uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone SE'nin dördüncü nesli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

iPhone SE 4, Mart 2025'te kullanıcılarla buluşabilir. Yeni modelde dikkat çekici yenilikler ve geliştirmeler bekleniyor.

İPHONE SE 4, MART 2025'TE GELİYOR

Barclays analisti Tom O'Malley ve ekibinin yaptığı araştırmaya göre, iPhone SE 4, 2025 yılının ilk çeyreğinin sonuna doğru piyasaya sürülecek.

Bu da yeni modelin Mart ayında düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılabileceği anlamına geliyor.

5G DESTEĞİYLE GELİYOR

iPhone SE 4, 5G bağlantı desteğiyle gelecek. Apple, Qualcomm ile yaptığı anlaşma gereği, 2026 yılına kadar Qualcomm modemlerini kullanmaya devam edecek. iPhone SE 4'ün de Qualcomm'un 5G modemini kullanması bekleniyor.

YENİ ÖZELLİKLER VE GELİŞTİRMELER

iPhone SE 4, bir önceki modele göre bazı önemli yenilikler ve geliştirmeler sunacak. Bunlar arasında şu özellikler yer alıyor:

Daha büyük OLED ekran: iPhone SE 4, 6.1 inç boyutunda bir OLED ekrana sahip olabilir. Bu, önceki modellerde kullanılan LCD ekranlara göre daha iyi bir görüntü kalitesi sunacak.

A18 çipi: iPhone SE 4, iPhone 16 serisinde kullanılan A18 çipiyle güçlendirilmesi bekleniyor. Bu, daha yüksek performans ve daha iyi enerji verimliliği sağlayacak.

Gelişmiş kamera: iPhone SE 4, 48 MP çözünürlüğünde bir arka kameraya sahip olabilir. Bu, daha kaliteli fotoğraflar ve videolar çekmeyi mümkün kılacak.

Daha büyük pil: iPhone SE 4, iPhone 14 ile aynı kapasitede bir pile sahip olabilir. Bu da, daha uzun pil ömrü sağlayacak.

UYGUN FİYATLI İPHONE

iPhone SE 4, Apple'ın uygun fiyatlı iPhone modeli olmaya devam edecek. Yeni modelin fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak, iPhone SE 4'ün iPhone 16 serisinden daha uygun bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.